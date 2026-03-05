Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 6 de març del 2026

Publicat el 05 de març de 2026 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del divendres 6 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Martínez López, 72 anys

Data de la defunció: 5 de març del 2026
Cerimònia: 6 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

José Antonio Sánchez Torrejón, 77 anys

Data de la defunció: 5 de març del 2026
Cerimònia: 6 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

José Antonio Beser Blasco, 93 anys

Data de la defunció: 5 de març del 2026
Cerimònia: 6 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Rosa Roca Boada

Data de la defunció: 4 de març del 2026
Cerimònia: 6 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla

