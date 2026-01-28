Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 29 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 29 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manolo Gutiérrez Redondo, 70 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Pepe Martínez Mondéjar, 81 anys
Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Joaquín Esteban Milán, 88 anys
Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Isabel Cañasveras Recio, 69 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
José López Molina, 85 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Pilar Riquelme Miró, 100 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 15.30 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Enriqueta Martínez Marín, 77 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Josep Aliaga Briones, 79 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 16.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Felisa Sánchez Abad, 99 anys
Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.