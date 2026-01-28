Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 29 de gener del 2026

Publicat el 28 de gener de 2026 a les 18:53
Actualitzat el 28 de gener de 2026 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dijous 29 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manolo Gutiérrez Redondo, 70 anys

Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Pepe  Martínez Mondéjar, 81 anys

Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Joaquín Esteban Milán, 88 anys

Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Isabel Cañasveras Recio, 69 anys

Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

José López Molina, 85 anys

Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Pilar Riquelme Miró, 100 anys

Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 15.30 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Enriqueta Martínez Marín, 77 anys

Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Josep Aliaga Briones, 79 anys

Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 16.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Felisa Sánchez Abad, 99 anys

Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 29 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

