Terrassa es queda sense estació de Rodalies a Can Boada: "És un menyspreu a la ciutat"

L'actualització del pla de Rodalies 2020-2030 presentada aquest dimarts deixa fora la futura estació de passatgers de Terrassa Oest, al sector de Can Boada, i la limita a un ús estrictament tècnic. Una estació tècnica de trens és una infraestructura ferroviària sense andanes ni accés per a passatgers, destinada exclusivament a operacions logístiques i de manteniment, com ara la regulació, apartat, estacionament, neteja o canvi de personal dels trens. Aquesta notícia ha estat rebuda amb sorpresa i indignació per l’Ajuntament de Terrassa, ja que en els anteriors plans de Rodalies, el de 2008-2014 i el 2020-2030 anterior a aquesta actualització, l’estació de Can Boada era concebuda com una per a passatgers. “No donem crèdit a la notícia. És una falta de respecte cap a Terrassa”, ha afirmat l’alcalde Jordi Ballart.
L’alcalde de Terrassa ha expressat al Diari de Terrassa, la seva indignació després de conèixer que l’actualització del Pla de Rodalies 2020-2030. Segons explica Ballart, l’Ajuntament no ha rebut cap comunicació oficial sobre aquest canvi substancial: “Ens n'hem assabentat buscant el document per internet”. La sorpresa ha afegit, ha estat constatar que “una estació que estava programada en anteriors plans de Rodalies ha desaparegut totalment”.
L’estació de Terrassa Oest és una reivindicació històrica de la ciutat. El projecte ja apareixia al Pla de Rodalies 2008-2014 i va tornar a figurar al Pla 2020-2030 “després d’una forta pressió municipal”, ha explicat Ballart. En aquest darrer document, segons ha subratllat, l’estació constava com una de les actuacions immediates previstes per al període 2020-2025.
En aquest sentit, el projecte havia avançat en els darrers anys. L’any 2021 es va publicar l’estudi informatiu, amb un termini de redacció de 24 mesos. A més, el juny de 2023, l’aleshores ministra de Transports, Raquel Sánchez, va visitar Terrassa i, segons Ballart, va afirmar de manera “rotunda” que l’estació estaria acabada l’any 2025. “No només no està acabada, sinó que ara l’han desprogramat sense saber amb quin argument”, ha denunciat l’alcalde.
Ballart també ha lamentat la manca d’interlocució amb el Ministeri de Transports. Ha explicat que fa mesos que el consistori va sol·licitar una reunió amb l’actual ministre, Óscar Puente, davant la manca d’informació sobre el futur del projecte: ”Ja intuíem que aquesta estació estava en dubte”. La resposta no va arribar. L’alcalde ha expressat que, si bé entén que el ministre no es pot reunir amb tots els alcaldes, “com a mínim s’hauria pogut delegar la trobada en un secretari d’Estat”.
L’actualització del Pla de Rodalies, que eleva la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent, ha estat presentat com un document ambiciós, orientat a reforçar la inversió i la fiabilitat de la xarxa ferroviària. Tot i això, Ballart considera que, pel que fa a Terrassa, el resultat és “un menyspreu i una falta de respecte molt gran a la ciutat”. En aquest sentit, ha assegurat que demanar explicacions urgents i que el document s’esmeni per tornar a incloure l’estació de Terrassa Oest com a estació de passatgers. Segons ha defensat, es tracta d’una infraestructura “prioritària” tant per a la mobilitat interna de Terrassa com per al conjunt del Vallès. “La sensació és de sorpresa, indignació i d’un menyspreu molt clar cap a la ciutat”, ha conclòs l’alcalde.