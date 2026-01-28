Història al palmell de la mà, i a l’escola: “L'alumnat viu el passat des de prop”

L’
Institut Escola Feixes s’ha convertit en un dels escenaris del projecte “ Els Ulls de la Història”, una iniciativa del Departament de Cultura que porta el patrimoni cultural català als centres educatius de secundària a través de la realitat virtual. El projecte permet a l’alumnat “viatjar” al passat sense sortir de l’aula i forma part del desplegament que el curs 2025-2026 arribarà a més de 1.300 alumnes de nou instituts del Vallès Occidental. Al Feixes, els grups de primer i segon d’ESO ja han començat a treballar aquesta proposta educativa, que integra el patrimoni dins el currículum i aposta per un aprenentatge vivencial i significatiu.
Aquesta és una proposta impulsada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural que combina sessions de treball a l’aula amb una
experiència de realitat virtual instal·lada al mateix centre educatiu. En el cas del Feixes, l’alumnat de primer d’ESO s’endinsa en la prehistòria a través del Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, mentre que els de segon d’ESO exploren la vida monàstica i el context històric de la Cartoixa d’Escaladei. Cada experiència s’articula al voltant d’una situació d’aprenentatge que inclou entre nou i onze sessions prèvies i posteriors a la immersió virtual, amb materials pedagògics, activitats i eines d’avaluació. “ L’objectiu és la socialització amb el patrimoni català”, explica la responsable de l’Àrea d’Estratègia i Innovació de l’Agència, Marta Antuñano, dient que “aquesta manera vivencial permet un aprenentatge més significatiu, que desperta a l’alumnat l’ínterès per a conèixer i apropar-se a aquests monuments”.
Les ulleres de realitat virtual amb les quals es pot gaudir de l`experiència
Nebridi Aróztegui
Al centre de l’experiència hi ha la feina del professorat i la resposta de l’alumnat del Feixes. Segons explica
Sergio Rodríguez, professor d’Història del centre, la participació en “Els Ulls de la Història” és fruit d’una aposta col·lectiva de l’equip docent per apropar el passat a l’alumnat d’una manera més directa. “Una de les tasques que sempre ens marquem és que l’alumnat pugui viure el passat de prop”, assenyala. En aquest sentit, destaca que la realitat virtual ofereix una “oportunitat immillorable” per treballar el patrimoni arqueològic i històric de Catalunya, especialment en un context en què molts alumnes no tenen fàcil accés a aquests espais.
L’activitat no es limita a una sessió puntual, sinó que forma part d’un procés educatiu més ampli que permet contextualitzar els continguts, generar debat i despertar la curiositat de l’alumnat. En cada experiència es planteja una situació d’aprenentatge que combina entre
9 i 11 sessions de treball a l’aula i una sessió de Realitat Virtual. Rodríguez subratlla la implicació dels estudiants i la motivació que ha generat el projecte: “Tot va ser eufòria quan es va anunciar el projecte”.
Aquesta motivació s’ha traduït en una major implicació en les activitats proposades. La directora del centre,
Maribel Tarrés, assenyala que el projecte ha impulsat el treball col·lectiu i ha donat un nou impuls al producte final que estan elaborant els alumnes: l’organització d’un congrés d’arqueologia sobre el pas de les societats nòmades a les sedentàries. Segons Tarrés, l’experiència viscuda amb “Els Ulls de la Història” ha fet créixer l’interès i la implicació de l’alumnat fins al punt que confia que “serà el millor congrés d’arqueologia que hem fet mai”.
La directora dels Serveis Territorials d’Educació,
Montserrat Capdevila, subratlla el valor de la col·laboració transversal entre els departaments de Cultura i Educació per acostar les arts i el patrimoni a peu d’aula. Segons Capdevila, aquestes experiències “contribueixen a generar arrelament i vincles amb el territori, facilitant que l’alumnat connecti el present amb el passat i assoleixi un aprenentatge més significatiu”. A més, posa en valor la implicació dels docents i dels centres educatius que aposten per aquest tipus de projectes, que permeten treballar el currículum d’una manera més propera i adaptada als reptes educatius actuals. L’experiència immersiva des de dins
La sala de Realitat Virtual, permet a l’alumnat viatjar al passat i conèixer les persones i els indrets que conformen el nostre llegat, sense necessitat de sortir del centre educatiu. En aquesta experiència, d’uns
25 minuts de durada, l’alumnat pot interactuar amb el seu entorn, descobrir en primera persona com es vivia en el passat.
Un frame de l`experiència immersiva
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Al llarg d’aquest temps, l’alumnat passa per diversos escenaris amb els quals pot redescobrir aquella història que ha estudiat a classe, però aquesta vegada al seu palmell de la mà. Habitacions històriques tancades amb objectes interactius com ara
telescopis, llibres o finestres, o fins i tot grans prats exteriors on descobrir fauna, eines i aliments prehistòrics, són algunes de les activitats que planteja el projecte. Fins i tot, hi ha l’opció que els mateixos alumnes pintin amb les seves pròpies mans unes pintures rupestres.
Aquesta experiència s’enfoca, segons el Departament de Cultura, a coneixements de ciències socials i naturals, però també de llengua catalana, educació plàstica i, fins i tot, tecnologia. Així, a banda de resultar en un recurs atractiu i diferent per a l’alumnat, també representa una eina multidisciplinar i multimèdia.