Així serà el registre de patinets elèctrics: assegurança obligatòria i incompliments sancionats amb fins a 800 euros

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el reial decret que regula el Registre Nacional de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), una mesura que fa efectiu el registre i l’assegurança obligatòria dels patinets elèctrics per poder circular legalment. La normativa afectarà més de quatre milions de VMP que es calcula que circulen actualment per les vies urbanes de l’Estat, sobretot a ciutats com Terrassa, on aquests vehicles formen ja part del dia a dia.
La mesura s’aplica als vehicles de mobilitat personal que superen els 25 quilograms de pes i poden circular a més de 14 km/h, i que només tenen autoritzat l’ús a vies urbanes. A partir de l’entrada en vigor del decret —prevista amb la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat—, tots els propietaris de patinets, o els tutors legals en cas de menors, hauran d’inscriure’ls obligatòriament al registre de la DGT com a requisit previ per poder contractar l’assegurança.
El registre es podrà fer telemàticament a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, amb suport als usuaris a través del telèfon 060. Un cop completada la inscripció, la DGT emetrà un certificat digital amb un número identificatiu únic, i el titular haurà de col·locar una etiqueta identificativa visible al vehicle. En el cas dels patinets no homologats, aquesta identificació tindrà caràcter temporal.
La normativa diferencia entre patinets amb certificat de circulació, que compleixen els requisits tècnics del Manual de Característiques de la DGT i incorporen una placa de marcatge de fàbrica, i patinets sense certificat, que no compleixen aquests estàndards. Des del 22 de gener de 2024, només es poden comercialitzar models certificats, i la DGT permet consultar a la seva web les marques i models homologats.
Els patinets no certificats podran continuar circulant fins al 22 de gener de 2027, gràcies a un règim transitori, però també hauran d’estar registrats i assegurats. A partir d’aquesta data, quedaran definitivament fora de circulació.
La inscripció també es podrà fer a través d’agents asseguradors o gestors administratius, i la DGT treballa perquè, en els pròxims mesos, el tràmit es pugui completar directament en el moment de comprar un patinet nou en establiments autoritzats.
Multes i control
Circular sense assegurança comportarà sancions de fins a 800 euros, segons si el vehicle és considerat VMP o vehicle a motor. La posada en marxa d’aquest registre arriba en un moment en què l’ús dels patinets genera cada cop més incidències.
Aquest mes de gener, la Policia Municipal ha dut a terme una campanya preventiva de control adreçada a conductors de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i bicicletes, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i reduir conductes de risc. El balanç de la intervenció s’ha tancat amb 169 denúncies, la gran majoria —unes 160— a usuaris de patinets elèctrics, mentre que només nou han estat a ciclistes. Les infraccions més habituals han estat circular per la vorera (81) i portar més d’una persona al vehicle (29). També s’han sancionat conductes temeràries, la manca de llums de nit, l’ús del mòbil i auriculars.
Durant el 2025, la Policia Municipal de Terrassa ha dut a terme cinc campanyes de vigilància i sensibilització, que han acabat amb 494 denúncies. En el conjunt de l’any, el balanç és de 1.671 sancions relacionades amb VMP, 123 més que el 2024. Les infraccions més habituals són circular fora dels espais autoritzats, portar més d’una persona al patinet i utilitzar auriculars mentre es condueix.