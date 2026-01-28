Terrassa busca nous paradistes: així pots obrir negoci als mercats municipals

Els mercats municipals de Terrassa volen tornar a ser un espai d’oportunitats. Per això, l'’Ajuntament ha posat en marxa el programa "Emprèn als mercats", una iniciativa pensada per donar suport a persones que vulguin iniciar un projecte empresarial o donar continuïtat a una parada ja existent al Mercat de la Independència o al Mercat de Sant Pere. L’objectiu és clar: reforçar el comerç de proximitat i revitalitzar aquests equipaments com a motors econòmics i socials, així com d’afavorir l’aparició de nous projectes emprenedors alineats amb els valors
propis d’aquests equipaments: el producte de qualitat, fresc i saludable, la producció de proximitat, el tracte proper amb la clientela i la comunitat.
El programa, impulsat conjuntament pels serveis d’Emprenedoria i Economia Social i de Comerç i Mercats, aposta per un model d’acompanyament integral i totalment gratuït durant totes les fases del procés emprenedor: des del desenvolupament de la idea de
negoci i l’anàlisi de viabilitat fins a la posada en marxa de l’activitat i l’assessorament posterior, amb el suport dels serveis tècnics municipals.
Pla d'empresa fet a mida
Segons la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, la iniciativa respon a la voluntat de facilitar l’emprenedoria adaptant-la a la realitat específica dels mercats municipals. "Hem treballat un model de pla d’empresa fet a mida per a les parades de mercat, més àgil i visual, que permet avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i financera sense perdre el rigor necessari", explica.
Aquesta eina ad hoc és un dels punts forts del programa. El pla d’empresa té una extensió més adaptada, recull la informació rellevant comuna a totes les parades i presenta una estètica més actual i atractiva. A més, les persones interessades disposen d’una guia específica per emprendre als mercats i d’informació complementària sobre iniciatives com Reempresa, projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i el servei d'Autoocupació de l'Ajuntament de Terrassa, orientat a facilitar el traspàs de negocis en actiu, o el programa de formació de la Diputació de Barcelona Digiempren.
Des del punt de vista comercial, el regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, destaca que "Emprèn als mercats" permet obrir noves oportunitats als emprenedors i, alhora, dinamitzar els mercats municipals. "Es tracta d’una aposta clara pel comerç de proximitat, adaptant-lo a les noves necessitats de la ciutadania i reforçant el paper dels mercats com a espais de referència als barris", assenyala.
A qui s'adreça
El programa s’adreça principalment a emprenedors dels sectors alimentari i artesanal, a projectes que vulguin reinventar-se o fer un pas endavant, així com a aquelles persones que estiguin interessades a donar continuïtat a negocis existents. Tot i que posa el focus en l’ocupació de parades buides, també contempla els traspassos de parades en funcionament que tinguin previst tancar.
La informació detallada sobre el funcionament del programa i la manera de participar-hi es pot consultar al web municipal terrassa.cat/empren-als-mercats, o bé adreçant-se directament al Servei d’Emprenedoria i Economia Social o al Servei de Comerç i Mercats.