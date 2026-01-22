Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 23 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 23 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Magdalena Díaz Pareja, 92 anys
Data de la defunció: 22 de gener del 2026
Cerimònia: 23 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Jordi Vázquez Cruz, 60 anys
Data de la defunció: 21 de gener del 2026
Cerimònia: 23 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Emilio Mouteria Fernández, 71 anys
Data de la defunció: 22 de gener del 2026
Cerimònia: 23 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Chari Herrero Benítez, 67 anys
Data de la defunció: 22 de gener del 2026
Cerimònia: 23 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Víctor López Expósito, 83 anys
Data de la defunció: 21 de gener del 2026
Cerimònia: 23 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.