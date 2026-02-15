Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 16 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de febrer de 2026 a les 18:52
Actualitzat el 15 de febrer de 2026 a les 21:00

Aquestes són les cerimònies del dilluns 16 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lluís Palacios Boada, 64 anys

Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Josep Carrique Paz, 80 anys

Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

José García Parra, 84 anys

Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Antonio Ceballos Hinojosa, 91 anys

Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

José Gordo Rubio, 78 anys

Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 16.45 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris.

Maria Rosa Catambert Monclús, 99 anys

Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Notícies recomenades