Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 16 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 16 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Lluís Palacios Boada, 64 anys
Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Josep Carrique Paz, 80 anys
Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
José García Parra, 84 anys
Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Antonio Ceballos Hinojosa, 91 anys
Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
José Gordo Rubio, 78 anys
Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 16.45 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris.
Maria Rosa Catambert Monclús, 99 anys
Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 16 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.