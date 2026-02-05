Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 6 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del divendres 6 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

 

Ana Luque Muñoz, 81 anys

Data de la defunció: 4 de febrer del 2026
Cerimònia: 6 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

 

Natividad Luque Muñoz, 81 anys

Data de la defunció: 5 de febrer del 2026
Cerimònia: 6 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

 

 

Pepita Antón Urgell, 82 anys

Data de la defunció: 3 de febrer del 2026
Cerimònia: 6 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Notícies recomenades