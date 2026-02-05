Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 6 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 6 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\n \r\n\r\nAna Luque Muñoz, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 6 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\n \r\n\r\nNatividad Luque Muñoz, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 6 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nPepita Antón Urgell, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 6 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n