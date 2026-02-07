Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 8 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 07 de febrer de 2026 a les 19:11

Aquestes són les cerimònies del diumenge 8 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Enriqueta Aguilar Herrador, 78 anys

Data de la defunció: 6 de febrer del 2026
Cerimònia: 8 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Josep González Puigdellívol, 85 anys

Data de la defunció: 6 de febrer del 2026
Cerimònia: 8 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Ildefonso Medina Ruiz, 75 anys

Data de la defunció: 7 de febrer del 2026
Cerimònia: 8 de febrer del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

