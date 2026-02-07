Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 8 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del diumenge 8 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEnriqueta Aguilar Herrador, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 8 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nJosep González Puigdellívol, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 8 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nIldefonso Medina Ruiz, 75 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 8 de febrer del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.\r\n