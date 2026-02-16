Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 17 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del dimarts 17 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Marañón Coca, 94 anys

Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

María Castillo León, 92 anys

Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l’Oratori La Rambla Serveis Funeraris

Faustino de la Rosa Carrión, 73 anys

Data de la defunció: 16 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Filo Ibáñez García, 77 anys

Data de la defunció: 16 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Miguel Ángel Gil Salinas

Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

