Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 17 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 17 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
José Marañón Coca, 94 anys
Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
María Castillo León, 92 anys
Data de la defunció: 15 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l’Oratori La Rambla Serveis Funeraris
Faustino de la Rosa Carrión, 73 anys
Data de la defunció: 16 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Filo Ibáñez García, 77 anys
Data de la defunció: 16 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Miguel Ángel Gil Salinas
Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 17 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa