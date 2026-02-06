Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 7 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 7 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\n \r\n\r\nIsabel Sánchez Moya, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 7 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\n \r\n\r\nXavier Lloveras Massaguer, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 7 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\n \r\n\r\nCiscu Montañés Ferrer, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 7 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n