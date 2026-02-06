Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 7 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 18:46

Aquestes són les cerimònies del dissabte 7 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

 

Isabel Sánchez Moya, 92 anys

Data de la defunció: 6 de febrer del 2026
Cerimònia: 7 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

 

Xavier Lloveras Massaguer, 90 anys

Data de la defunció: 5 de febrer del 2026
Cerimònia: 7 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

 

Ciscu Montañés Ferrer, 96 anys

Data de la defunció: 6 de febrer del 2026
Cerimònia: 7 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Notícies recomenades