Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 15 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del diumenge 15 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaría Moreno Sola, 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 15 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nRafael Ruiz Rojas, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 15 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nPilar Serradell Faro, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 15 de febrer del 2026, a les 13.05 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n