Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 15 de febrer del 2026

Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 23:21

Aquestes són les cerimònies del diumenge 15 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Moreno Sola, 98 anys

Data de la defunció: 13 de febrer del 2026
Cerimònia: 15 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Rafael Ruiz Rojas, 88 anys

Data de la defunció: 13 de febrer del 2026
Cerimònia: 15 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Pilar Serradell Faro, 96 anys

Data de la defunció: 14 de febrer del 2026
Cerimònia: 15 de febrer del 2026, a les 13.05 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

