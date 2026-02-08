Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 9 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de febrer de 2026 a les 19:00

Aquestes són les cerimònies del dilluns 9 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Isabel Navajas Morales, 68 anys

Data de la defunció: 6 de febrer del 2026
Cerimònia: 9 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

José Vega Rodríguez, 82 anys

Data de la defunció: 8 de febrer del 2026
Cerimònia: 9 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

María Garrido García, 90 anys

Data de la defunció: 8 de febrer del 2026
Cerimònia: 9 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Antonio Mata Hernández, 61 anys

Data de la defunció: 8 de febrer del 2026
Cerimònia: 9 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades