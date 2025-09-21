Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 22 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 22 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Paquita Torres Puig, 90 anys
Data de la defunció: 20 de setembre
Cerimònia: 22 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Elena Hernández Fernández, 86 anys
Data de la defunció: 20 de setembre
Cerimònia: 22 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Carme Duque Aranda, 94 anys
Data de la defunció: 20 de setembre
Cerimònia: 22 de setembre, a les 12.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris
Ángeles Carretero Molina, 96 anys
Data de la defunció: 20 de setembre
Cerimònia: 22 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Montserrat Riera Utset, 90 anys
Data de la defunció: 21 de setembre
Cerimònia: 22 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Manel Monsonet Roca, 90 anys
Data de la defunció: 21 de setembre
Cerimònia: 22 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa