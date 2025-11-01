Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 2 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 01 de novembre de 2025 a les 19:21

Aquestes són les cerimònies del diumenge 2 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pilar Alcalá Pérez, 72 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manel Urbano Herencia, 81 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pere Estrada Monterde, 94 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Leiva Jurado, 72 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Angelina Corderroure Vilanova, 89 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

