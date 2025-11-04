El tercer català més ric és terrassenc: Manuel Lao repeteix a la llista de Forbes

Entre les 100 majors fortunes espanyoles hi consta un terrassenc. L'empresari Manuel Lao Hernández repeteix un any més en la llista que elabora la revista Forbes. Aquest dimarts el mitjà especialitzat en el món dels negocis i les finances n'ha publicat una nova edició en què l'expropietari de la multinacional egarenca del sector del joc i l'oci Cirsa perd una posició.
Tot i haver incrementat el seu patrimoni en 200 milions d'euros, assolint els 1.700, l'actual president de Nortia Capital ha passat d'ocupar la 22a plaça en la llista "Los 100 españoles más ricos 2024" a situar-se 23è en la relació d'aquest 2025. En l'àmbit català, en canvi, escala posicions: l'any passat era cinquè i enguany és tercer, només per darrere de Sol Daurella Comadrán (presidenta de Coca- Cola Europacific Partners) i Manuel Puig Rocha (major accionista individual i vicepresident de Puig Brands).
Manuel Lao Hernández va néixer a Doña María, Almeria, el 10 de juny de 1944, i amb dotze anys es va traslladar a viure a Terrassa. Ara, però, resideix a Matadepera. L'any 1978 va fundar juntament amb el seu germà Juan l'empresa Compañía Internacional de Recreativos SA, dedicada al disseny electrònic, fabricació, venda i explotació de màquines recreatives i d'entreteniment, que l'any 1983 va canviar el seu nom per Cirsa. El 1998, Manuel Lao va adquirir la totalitat d'accions del grup i l'any 2018 va vendre la multinacional al fons nord-americà Blackstone. Actualment, Manuel Lao és propietari i president de Nortia Capital Investment Hòlding.
Forbes el presenta com a expropietari de Cirsa i el situa dins de l'àmbit de les inversions. "És l'home darrer de Nortia Capital, hòlding que gestiona la seva fortuna després de la venda de Cirsa a Blackstone el 2018. El seu patrimoni se sustenta en una creixent diversificació, amb un 10% en el fons Teleno Real Estate i noves operacions immobiliàries. A més, el 2025 ha mobilitzat 72 milions en accions de Merlin com a garantia financera, reflex de la seva elevada liquiditat i capacitat de palanquejament", destaca la revista.
El patrimoni conjunt creix un 7%
La llista de “Los 100 españoles más ricos 2025” de Forbes España aglutina les principals fortunes de l'estat amb un anàlisi que no només té en compte la riquesa sinó com gestionen el seu capital i que estudia el valor de mercat de les seves empreses, les seves propietats immobiliàries, sumptuàries i la seva liquiditat. Enguany el patrimoni conjunt de les principals fortunes ha ascendit un 7% fins a situar-se en els
258.870 milions d'euros. Per aquest motiu, la “nota de tall” ha augmentat fins als 450 milions d'euros.
La classificació continua encapçalada per l’empresari gallec Amancio Ortega, que ocupa el primer calaix del podi des de fa més d'una dècada (el 2014) tot i que enguany la seva fortuna ha disminuït un 8,6% en comparació amb el 2024, degut, en part, a la desacceleració de les vendes i l'alentiment del consum el primer semestre de l'any, a l'espera de conèixer l'impacte dels aranzels imposats per l'administració estatunidenca en l'exercici final d'any. Tot i això, l'accionista majoritari d'Inditex atresora 109.900 milions d'euros.
El segon lloc continua sent per a la seva filla Sandra Ortega, que es manté com la dona més rica d'Espanya amb una fortuna de 10.000 milions d'euros. La medalla de bronze segueix en possessió del president de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, amb 8.000 milions d'euros, la qual cosa representa un increment de patrimoni de l'11,8% respecte del 2024.
El 63,9% del patrimoni total està en mans de majors de 74 anys, grup del qual forma part Lao.
Madrid i Catalunya, al capdavant
La Comunitat de Madrid s'ha consolidat com el territori amb més fortunes en la llista, amb un total de 29, una menys que l'any passat, però amb una riquesa conjunta de 46.778 milions d'euros, un 13,2% més que l'any passat. Seguida molt de prop hi ha Catalunya, que compta amb un total de 28 fortunes, escurçant la seva diferència amb Madrid en una, i de manera general, dues més que el 2024 i una riquesa conjunta de 29.723 milions d'euros (+9,2%), un creixement motivat per la incorporació dels germans Rubiralta, copropietaris del gegant sanitari Werfen, en la present edició.
A Catalunya, la fortuna més gran l'ostenta Sol Daurella Comadrán (12a a Espanya), presidenta de Coca- Cola Europacific Partners, amb 2.900 milions d'euros. Segon és Manuel Puig Rocha (21a a Espanya), propietari de Corporación Puig, amb 1.800 milions. I tercer, Manuel Lao.