Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 5 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 5 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEmi Sotillo Ladehesa, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de novembre\r\nCerimònia: 5 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntonio Moral Luque, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de novembre\r\nCerimònia: 5 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Picón Rodríguez, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de novembre\r\nCerimònia: 5 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n