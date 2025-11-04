Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 5 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de novembre de 2025 a les 18:47

Aquestes són les cerimònies del dimecres 5 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Emi Sotillo Ladehesa, 84 anys

Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Moral Luque, 92 anys

Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Picón Rodríguez, 92 anys

Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades