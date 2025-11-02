Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 3 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 3 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Catalina Gil Funes, 100 anys
Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Xavi Casanovas López, 54 anys
Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Cesc Paüls Vendrell, 77 anys
Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Jiménez Ainse, 69 anys
Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Perálvarez Nieto, 94 anys
Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa