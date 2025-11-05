El mural en homenatge a Akira Toriyama ja està acabat: Goku i Vegeta són castellers

El mural dedicat a Akira Toriyama, al barri de Sant Llorenç, ja és una realitat. L’obra, situada al carrer de la Mola i orientada cap a l’avinguda del Vallès, es va finalitzar ahir al migdia i serà presentada el pròxim 15 de novembre. L’artista urbà Erizo Spin ha estat l’encarregat de dur a terme aquesta intervenció de 50 m², impulsada arran d’una iniciativa sorgida a proposta de La Frikassa i inspirada per la botiga de còmics terrassenca Nikochan després de la mort del creador de Bola de Drac el març de 2024.
El mural representa un castell inspirat en l’univers casteller i protagonitzat per personatges icònics de Toriyama. L’obra mostra la part superior d’un castell de dos, amb Vegeta i un Krilin adult en el primer pis visible, Goku i Bulma al pom de dalt i Son Gohan fent d’acotxador. L’Arale tanca la composició com a enxaneta, i la Gatchan apareix sobre el Núvol Kinton. Tot plegat, davant d’un fons on es pot reconèixer el cim de la Mola.
Segons Erizo Spin, la direcció artística va tenir un objectiu clar: combinar el reconeixement al llegat de Toriyama amb elements identitaris locals. “Tant l’Ajuntament com la comunitat de veïns em va demanar fer un homenatge a Akira Toriyama i que estigués relacionat amb la cultura catalana”, explica. Davant aquesta premissa, la inspiració castellera, i concretament terrassenca, va ser immediata. “Em va passar pel cap els castellers, sabent que a Terrassa també hi ha molta tradició. A més, vaig incloure els colors de les tres colles de Terrassa a les samarretes dels personatges”.
Els colors dels Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la colla universitària Bergants són visibles: el malva vesteix Krilin i Bulma; el blau turquesa identifica en Goku i en Vegeta; i el verd llima apareix en l’equipació del personatge de Son Gohan.
L’impacte de Bola de Drac
A banda del component identitari, l’obra incorpora una dimensió generacional. Erizo Spin destaca que Bola de Drac forma part de la memòria col·lectiva catalana: “Aquesta sèrie ha estat pràcticament a totes les cases de Catalunya. Va ser un dels primers animes que es van retransmetre a TV3, i això va marcar molt”. Per això, la majoria de personatges seleccionats provenen de Bola de Drac, complementats amb figures de Dr. Slump, “perquè també és molt estimada per molta gent aquí a Catalunya”.
Una gran oportunitat
El procés de selecció de l’artista va començar a l’estiu i es va completar a principis del mes d’octubre. El treball de pintat va començar dilluns i s’ha completat en només dos dies i mig, amb un clima favorable i una paret que, segons Spin, “era bastant agraïda a l’hora d’agafar la pintura”.
Tota la peça s’ha executat amb aerosol, concretament de Montana Colors, empresa referent en el sector del grafiti on l’artista va iniciar el seu contacte amb aquest mitjà. “És una pintura amb un pigment molt potent, pensada per a treballs a l’exterior i formulada perquè aguanti el màxim de temps possible”, destaca. El procediment va incloure també marques i símbols previs a la paret com a sistema de referència per mantenir proporcions: “Són marques que em permeten traslladar el disseny a gran escala”.
Erizo Spin va començar a dibuixar de petit, però no es va introduir en la pintura mural fins fa cinc anys. “Mai havia tocat un esprai fins que vaig començar a treballar a Montana Colors”, recorda. Després d’un procés progressiu d’aprenentatge i pràctica, aquest any ha iniciat l’activitat com a autònom dedicat íntegrament a la pintura mural.
L’artista expressa també una voluntat de contribució cultural: “M’agradaria que aquest mural servís per desestigmatitzar l’anime”. Per una altra banda, espera que el mural tingui un impacte que traspassi la comunitat friki i contribueixi a reforçar la identitat cultural de la ciutat: “M’encantaria que, quan la gent pensi en Terrassa, recordi aquest mural”.
“Fa il·lusió que una obra així estigui a un barri perifèric”
La inauguració del mural dedicat a Akira Toriyama genera satisfacció dins La Frikassa. Gala Porter, membre de l’entitat, celebra que el projecte ja sigui una realitat i valora positivament el resultat final de la peça. “Estem molt contents que aquest homenatge sigui ja una realitat. El disseny ens agrada molt i de fet vam participar de la proposta amb l’artista i els veïns. Que es combinin els personatges de Toriyama amb la cultura catalana i les colles castelleres terrassenques ho fa més especial”, assenyala.
Porter destaca també la ubicació del mural com un element rellevant. “Ens fa molta il·lusió que una obra com aquesta es faci en un barri perifèric com Sant Llorenç. Aquest tipus de projectes se solen fer al Centre”, afirma.
Per a La Frikassa, l’herència cultural de Toriyama transcendeix el vessant artístic i té un impacte generacional i lingüístic. “La importància d’Akira Toriyama en els terrassencs, sobretot en els mil·lennials, és molt gran. Bola de Drac va marcar la nostra infantesa i, en fer-se en català, va ser una eina de normalització lingüística gegant. Molts nens vam sentir el català per primera vegada d’una manera lúdica, fora de l’escola”, conclou Porter.
L’art urbà recorda Toriyama arreu del món
Des de la mort de Toriyama, diverses ciutats li han dedicat murals. Un dels més destacats és el de Carmona (Sevilla), considerat el més gran d’Europa. A Catalunya, Santa Coloma de Gramenet també ha volgut retre-li homenatge amb una obra de gran format. A escala internacional, el Perú s’ha convertit en un dels epicentres del reconeixement muralista. A Lima, el mural del districte de La Victoria —de 660 metres quadrats i— va ser, fins fa poc, el més gran del món dedicat a Toriyama. L’obra ha estat recentment modificada pels seus creadors per homenatjar el raper Mauricio Díaz, “Truko”, mort durant una protesta. Un altre mural a Villa El Salvador també podria ser alterat amb motivacions polítiques.
Podria tenir Toriyama un carrer a Terrassa?
Aquest mural és una de les dues grans reivindicacions que, de manera conjunta, la botiga Nikochan i La Frikassa, han impulsat per homenatjar Toriyama. La primera demanda —encara pendent— és batejar un carrer de la ciutat amb el nom del creador de Bola de Drac i Dr. Slump, dues obres d’influència decisiva a Catalunya i arreu del món. Les entitats defensen que dedicar-li un carrer no seria només un homenatge personal, sinó també un reconeixement al manga com a fenomen cultural sovint menystingut. L’abril de 2024, l’alcalde Jordi Ballart es va fer ressò de la proposta a les xarxes i va dir que s’estudiaria. El reglament de Nomenclàtor només permet iniciar tràmits d’aquest tipus passat un mínim de cinc anys de la mort de la persona.