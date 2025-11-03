Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 4 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 4 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLaura Herrera Granados, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Lloret Martel, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPau Dinarès Jordà, 22 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 14.00 hores, a la Masia Can Sues\r\n\r\nFrancisco Ruda Torres, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n