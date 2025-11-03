Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 4 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 03 de novembre de 2025 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dimarts 4 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Laura Herrera Granados, 91 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Lloret Martel, 95 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pau Dinarès Jordà, 22 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 14.00 hores, a la Masia Can Sues

Francisco Ruda Torres, 92 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

