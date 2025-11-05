L'escola Abat Marcet tindrà una vorera més àmplia i amb més vegetació

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment la memòria del projecte d’ampliació de la vorera a la sortida de l’escola Abat Marcet, situada entre els carrers Marquès de Comillas i Eduard Marquina. L’actuació té com a objectiu pacificar l’espai i augmentar la seguretat en un punt especialment concorregut durant les hores d’entrada i sortida de l’alumnat.
El projecte preveu ampliar la vorera absorbint el carril d’estacionament regulat actual, fet que permetrà guanyar espai per als vianants i millorar la seguretat a l’entorn del centre educatiu. Per reforçar aquesta protecció, s’instal·laran jardineres amb bancs i baranes que actuaran com a elements de separació amb la calçada.
A més, s’ampliaran els escocells dels arbres existents per afavorir-ne el creixement i es crearan nous espais amb vegetació per potenciar la biodiversitat i la qualitat ambiental. La intervenció també millorarà la gestió de les aigües pluvials, que s’aprofitaran per regar la vegetació plantada.
Segons ha explicat la regidora d’Obra Pública, Montserrat Alba, "amb aquesta ampliació de la vorera volem impulsar la creació d’un entorn més amable, que redueixi els riscos i millori la convivència entre vianants i vehicles". Alba també ha destacat que "l’actuació dona resposta a la petició de l’AFA per preservar l’arbrat històric, i alhora afavoreix la biodiversitat i la qualitat ambiental".
Les obres es preveuen per al segon trimestre de 2026, amb una durada estimada de dos mesos i un pressupost d’execució per contracte de 104.999,78 euros.
Dins d’aquest calendari, també es preveu que durant el 2026 s’executi el tercer tram d’asfaltat de l’avinguda Abat Marcet, entre els carrers Bartomeu Amat i Pere Fizes. La renovació completa de l’avinguda finalitzarà l’any 2027, amb la realització del quart tram, entre Pere Fizes i la Ronda de Ponent.