Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 21 de gener del 2026

Publicat el 20 de gener de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dimecres 21 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ramón Romero Giménez, 78 anys

Data de la defunció: 18 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Consuelo Ramírez Burgos, 75 anys

Data de la defunció: 19 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Carmen Martínez López, 83 anys

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Féliez Barbero Abellán, 89 anys

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Jesusa Sobrino Vieitez, 79 anys

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Luisa González Sánchez, 69 anys

Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

