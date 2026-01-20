Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 21 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 21 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Ramón Romero Giménez, 78 anys
Data de la defunció: 18 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Consuelo Ramírez Burgos, 75 anys
Data de la defunció: 19 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Carmen Martínez López, 83 anys
Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Féliez Barbero Abellán, 89 anys
Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Jesusa Sobrino Vieitez, 79 anys
Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Luisa González Sánchez, 69 anys
Data de la defunció: 20 de gener del 2026
Cerimònia: 21 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.