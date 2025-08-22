Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 23 d'agost del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 18:47
Actualitzat el 22 d’agost de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del dissabte 23 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Eva Graells, 51 anys

Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 23 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosario Garcia, 83 anys

Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 23 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquín Jiménez, 80 anys

Data de la defunció: 22 d'agost
Cerimònia: 23 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades