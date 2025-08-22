Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 23 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 23 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEva Graells, 51 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 d'agost\r\nCerimònia: 23 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRosario Garcia, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 d'agost\r\nCerimònia: 23 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoaquín Jiménez, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 d'agost\r\nCerimònia: 23 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n