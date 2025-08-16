Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 17 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 17 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nDosinda Requejo García, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 d'agost\r\nCerimònia: 17 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamón Cañizar i Torres, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 d'agost\r\nCerimònia: 17 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaría Pavón Tapia, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 d'agost\r\nCerimònia: 17 d'agost, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n