Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 17 d'agost del 2025

Publicat el 16 d’agost de 2025 a les 22:15

Aquestes són les cerimònies del diumenge 17 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dosinda Requejo García, 97 anys

Data de la defunció: 15 d'agost
Cerimònia: 17 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ramón Cañizar i Torres, 93 anys

Data de la defunció: 16 d'agost
Cerimònia: 17 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

María Pavón Tapia, 91 anys

Data de la defunció: 16 d'agost
Cerimònia: 17 d'agost, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

