Netejaran un tram urbà de la llera del torrent Mitger

L’Ajuntament de Terrassa té previst iniciar a la tardor els treballs per netejar i desbrossar un tram urbà de la llera del torrent Mitger. La finalitat és garantir el manteniment de la capacitat hidràulica del torrent, en el tram urbà situat entre la carretera B40 i el carrer de Blanca de Centelles que ocupa uns 6.780 metres quadrats de superfície.
Per fer-ho, s'ha de condicionar la zona, retirant poc més de 1.300 metres quadrats de canya americana i prop de 5.000 metres quadrats d’esbarzers. El pressupost previst és de 16.914 euros (sense IVA) i el temps d’execució és de dos mesos. Aquesta actuació consistirà a tallar la part aèria de les canyes, triturar-les i deixar les restes incorporades al terreny.
Els seus rizomes s’extrauran amb maquinària per evitar, així, que tornin a rebrotar i, un cop retirats, es traslladaran a l’abocador perquè siguin eliminats. A les zones amb pendent, on es detecti que aquesta extracció pot desestabilitzar el terreny, es tallarà només la part superior de la canya.
Els treballs que s’efectuen en aquesta zona formen part del projecte de manteniment i neteja de la xarxa de rieres i torrents que envolten la ciutat. Els darrers treballs al torrent Mitger es van fer ara fa un any, quan es va actuar en diferents punts del tram urbà per netejar i desbrossar esbarzers, canyes i altre tipus de vegetació. El torrent Mitger, que rep aigua del torrent de can Bogunyà i del torrent de Ca n'Amat, desemboca a la riera del Palau.