"Joc de cartes" al Vallès: Marc Ribas s'oblida de Terrassa

El programa de TV3 "Joc de cartes" va emetre dimecres un nou capítol de la seva temporada d'estiu. El cuiner terrassenc Marc Ribas va visitar tres restaurants del Vallès Occidental. Curiosament, es va oblidar de la seva ciutat. Els concursants van ser de Castellar, Sant Cugat i Sabadell.\r\n\r\nLa Taberna 1984, de Sant Cugat, es va proclamar guanyador amb una puntuació d'un 7,1. El restaurant sabadellenc Rauxa - Bodega Contemporània, va acabar en segona posició amb una puntuació de 6,8. El tercer classificat va ser el Bistró XXI de Castellar, que va totalitzar 5,3 punts. El matrimoni format per Isabel Muñoz i Jordi Perea es van endur el xec de 3.000 euros i la placa que els acredita com el millor restaurant de tapes del Vallès 2025. Les mandonguilles i les croquetes de pernil eren dos dels seus plats estrella.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl restaurant Taberna 1984 va gunyar l`episodi del "Joc de Cartes"\r\n\t3CAT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCom cada setmana, el programa va estar marcat per la polèmica. El sabadellenc Isaac Catalán, responsable de sala del Rauxa, no va parar en cap moment de criticar els seus companys. Va acabar perdent. \r\n