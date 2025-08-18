Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 19 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 19 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPaquita Grau, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'agost\r\nCerimònia: 19 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAurora Castells, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'agost\r\nCerimònia: 19 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMargarita Hidalgo, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'agost\r\nCerimònia: 19 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEusebi Cantón, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 d'agost\r\nCerimònia: 19 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n