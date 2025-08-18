Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 19 d'agost del 2025

Publicat el 18 d’agost de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimarts 19 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paquita Grau, 97 anys

Data de la defunció: 18 d'agost
Cerimònia: 19 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Aurora Castells, 83 anys

Data de la defunció: 18 d'agost
Cerimònia: 19 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Margarita Hidalgo, 94 anys

Data de la defunció: 18 d'agost
Cerimònia: 19 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Eusebi Cantón, 84 anys

Data de la defunció: 18 d'agost
Cerimònia: 19 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

