El dermatòleg de Terrassa Ramon Grimalt aconsella: "Si vas a la platja, t'has de posar crema als llavis"

El prestigiós dermatòleg terrassenc Ramon Grimalt adverteix dels perills de la radiació solar als llavis. "Sovint em pregunten si s'han de protegir els llavis quan van a la platja. I tant que cal protegir-los", explica Grimalt. I afegeix: "Sovint, la crema de protecció solar evitem posar-la a la zona de les mucoses, ja que té mal gust i és desagradable. El format no està pensat per ser aplicat als llavis, per tant, tendim a evitar-ho. Però els llavis cal protegir-los. Hi ha protectors solars en forma de barra de llavis que estan dissenyats per protegir aquesta zona".\r\n\r\nPrevenció\r\n\r\nRecorda Grimalt que "la pell, sobretot del llavi inferior, és una pell molt delicada". I adverteix dels perills del contacte amb el sol: "En persones que treballen a l'aire lliure, tot sovint veiem càncers de pell. El carcinoma espinocel·lular apareix en aquesta zona. Per tant, cal protegir-se especialment el llavi inferior. No només evitarem moltes panses, perquè l'herpes simple surt per radiació solar, sinó que també podem evitar l'aparició del carcinoma, que pot aparèixer al llarg del temps".\r\n