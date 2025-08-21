Tall de trànsit a la plaça de Josep Freixa i Argemí i dels carrers de Volta, de la Rasa i Nou de Sant Pere

A causa dels treballs d’inspecció de la xarxa de clavegueram, emmarcats en el Projecte de Transició i Millora en l’Eficiència del cicle de l’Aigua – EFIAIGUA, finançat per l’ajut europeu PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) de digitalització del cicle de l’aigua, la setmana vinent es produiran talls de trànsit tant a la plaça de Josep Freixa i Argemí com als carrers de Volta, de la Rasa i Nou de Sant Pere. Serà entre el dilluns 25 i el divendres 29 d'agost.\r\n\r\nEls talls seran intermitents, dinàmics i en punts concrets, en funció de l'evolució dels treballs. S'anul·laran les parades de bus dels carrers de la Rasa i Nou de Sant Pere. Els autobusos de la línia urbana de transport públic L1 (direcció Sant Llorenç) circularan pel passeig del Vint-i-Dos de Juliol i els carrers del Nord, de la Societat i de Garcia Humet.\r\n