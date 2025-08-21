Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 22 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 22 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carmen Contreras, 91 anys
Data de la defunció: 20 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Antonio Camero, 65 anys
Data de la defunció: 20 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Enrique Matas, 69 anys
Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Domingo García, 94 anys
Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Helio Bascompte, 91 anys
Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Marcelina Brunet, 91 anys
Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa