Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 22 d'agost del 2025

Publicat el 21 d’agost de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del divendres 22 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Contreras, 91 anys

Data de la defunció: 20 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Antonio Camero, 65 anys

Data de la defunció: 20 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Enrique Matas, 69 anys

Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Domingo García, 94 anys

Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Helio Bascompte, 91 anys

Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Marcelina Brunet, 91 anys

Data de la defunció: 21 d'agost
Cerimònia: 22 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

