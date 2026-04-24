Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 25 d'abril del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 19:21

Aquestes són les cerimònies del dissabte 25 d'abril del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Fina Hernández Lou, 84 anys

Data de la defunció: 22 d’abril
Cerimònia: 25 d’abril, a les 10.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Baldiri Falguera Ribas, 98 anys

Data de la defunció: 23 d’abril
Cerimònia: 25 d’abril, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Jose Ruiz Galera, 53 anys

Data de la defunció: 23 d’abril
Cerimònia: 25 d’abril, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Mayte Vizuete Giráldez, 54 anys

Data de la defunció: 23 d’abril
Cerimònia: 25 d’abril, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Luis Jareño Fernández, 89 anys

Data de la defunció: 24 d’abril
Cerimònia: 25 d’abril, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

