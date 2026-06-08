Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 9 de juny del 2026

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 30 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de juny de 2026 a les 20:20

Aquestes són les cerimònies del dimarts 9 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisco Maqueda González, 73 anys

Data de la defunció: 7 de juny
Cerimònia: 9 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Ocaña Lao, 85 anys

Data de la defunció: 7 de juny
Cerimònia: 9 de juny, a les 12.15 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Dolors Cabezas Romero, 58 anys    

Data de la defunció: 8 de juny
Cerimònia: 9 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Sebastián Vargas Jiménez, 77 anys    

Data de la defunció: 8 de juny
Cerimònia: 9 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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