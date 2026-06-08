Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 9 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 9 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancisco Maqueda González, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de juny\r\nCerimònia: 9 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Ocaña Lao, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de juny\r\nCerimònia: 9 de juny, a les 12.15 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDolors Cabezas Romero, 58 anys \r\n\r\nData de la defunció: 8 de juny\r\nCerimònia: 9 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nSebastián Vargas Jiménez, 77 anys \r\n\r\nData de la defunció: 8 de juny\r\nCerimònia: 9 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n