Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 6 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 6 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
María Amigó Berenguer, 96 anys
Data de la defunció: 5 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Conchita Palacio Tolosana, 92 anys
Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Consuelo Zamora Ortega, 82 anys
Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Martín Sierra Monja, 90 anys
Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Francisco Contreras López, 92 anys
Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Paco de la Cruz Marjalizo, 89 anys
Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa