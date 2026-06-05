Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 6 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 20:39

Aquestes són les cerimònies del dissabte 6 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Amigó Berenguer, 96 anys

Data de la defunció: 5 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Conchita Palacio Tolosana, 92 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Consuelo Zamora Ortega, 82 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Martín Sierra Monja, 90 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Contreras López, 92 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Paco de la Cruz Marjalizo, 89 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 6 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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