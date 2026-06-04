Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 5 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juny de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del divendres 5 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maravillas Rodríguez López, 83 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 5 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Glòria (Coco) Solvas Carrión, 43 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 5 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Paulina Jordà Garcia, 93 anys

Data de la defunció: 4 de juny
Cerimònia: 5 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Miquel Fernández Jornet, 66 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 5 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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