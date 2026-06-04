Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 5 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 5 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaravillas Rodríguez López, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de juny\r\nCerimònia: 5 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nGlòria (Coco) Solvas Carrión, 43 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de juny\r\nCerimònia: 5 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaulina Jordà Garcia, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de juny\r\nCerimònia: 5 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMiquel Fernández Jornet, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de juny\r\nCerimònia: 5 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n