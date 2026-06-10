L’Ajuntament instal·larà 33 nous punts de llum a Sant Llorenç per reforçar la il·luminació del barri

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte per instal·lar nous punts de llum al barri de Sant Llorenç. Es tracta d’una actuació que dona resposta a una demanda del veïnat per millorar la il·luminació en diversos espais del barri. Concretament, l’àmbit de l’actuació se situa entre l’avinguda del Vallès, la carretera de Castellar i el carrer de la Castellassa, i preveu la instal·lació de 33 nous punts de llum repartits en 18 emplaçaments.
L’objectiu del projecte és dotar de més il·luminació a diferents espais del barri de Sant Llorenç en aquelles zones on s’ha detectat una manca de llum, ja sigui per les ombres generades per la vegetació existent o pel propi disseny urbanístic i ambiental dels espais. Cada actuació s’ha adaptat a les característiques específiques de l’entorn, tenint en compte tant l’orografia com la configuració de la via pública.
La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, ha destacat que "tot i que aquests espais ja disposen d’enllumenat, és necessari reforçar-lo perquè hem detectat que les característiques de la zona, com ara l’amplada de les voreres, les ombres que generen els arbres, o la distància entre punts de llum, poden dificultar l’ús de l’espai públic durant la nit".
El projecte preveu la instal·lació de 14 columnes de quatre metres amb projector, tres columnes de sis metres, una columna de vuit metres i 15 projectors, tots ells connectats a la xarxa elèctrica existent.
L’actuació compta amb un pressupost de 69.451,20 euros amb IVA inclòs, i un termini d’execució estimat de dos mesos a partir de l’aprovació definitiva del projecte.