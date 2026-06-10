Els Minyons impulsen un projecte pioner per fer els castells accessibles a tothom

Els Minyons de Terrassa han fet un nou pas en la seva aposta per la inclusió amb la posada en marxa del projecte “Acompanya’m”, una iniciativa desenvolupada conjuntament amb Prodis i l’Escola Heura que busca eliminar barreres en l’activitat castellera i convertir tant la seu de la colla com les actuacions a plaça en espais més accessibles per a tothom.
Alumnes de l’Heura i usuaris de Prodis han pogut comprovar de primera mà les millores implementades al nou local dels malves durant la presentació del projecte aquest matí. Entre aquestes actuacions hi ha la instal·lació d’una xarxa de pictogrames i senyalització adaptada per facilitar l’orientació i la comprensió dels espais.
La iniciativa va néixer arran del trasllat de la colla a la seva nova seu. Segons explica Ariadna Rizo, cap de la comissió pedagògica dels Minyons, l’objectiu era que el local fos “realment inclusiu” i que qualsevol persona s’hi sentís còmoda. Per això, des del primer moment es va comptar amb la participació directa dels futurs usuaris. “Van venir alumnes de l’Escola Heura i usuaris de Prodis a fer una detecció de necessitats. Ens van explicar què els dificultava l’accés als espais i, a partir d’aquí, hem treballat tota la senyalització”, assenyala.
El resultat és un local adaptat que els participants han tornat a visitar aquests dies per validar-ne l’eficàcia. “La idea és que tothom pugui venir, trobar-se a gust i que l’accessibilitat no sigui un fre per gaudir dels castells o de l’espai”, resumeix Rizo.
A més a més, els Minyons han anat més enllà dels assajos, i han dut l’accessibilitat a plaça amb el llibret d’anticipació “Veiem Castells”, una guia que explica de manera visual i senzilla què és una actuació castellera i quines situacions s’hi poden produir. “El que passa a plaça és molt intens: hi ha gralles, soroll, molta gent i fins i tot la possibilitat que un castell caigui”, explica Rizo, dient que “vam veure la necessitat d’anticipar aquestes situacions perquè qualsevol persona pugui decidir com vol participar-hi i gaudir-ne.”
La colla considera que es tracta d’una iniciativa innovadora dins del món casteller. “Sempre diem que els castells són per a tothom, però això també s’ha de traduir en accions concretes. Si una persona no pot gaudir d’una actuació, els castells tampoc són realment per a ella”, reflexiona la responsable pedagògica.
L’Escola Heura ha tingut un paper primordial en el desenvolupament d’aquest material. La logopeda Sandra Donadeu explica que, quan els Minyons els van presentar la idea inicial, van proposar anar més enllà d’un simple sistema de comunicació. “Vam veure que era més útil elaborar un llibret d’anticipació. Hi ha moltes persones que necessiten saber què passarà abans d’arribar a una activitat, especialment en entorns amb aglomeracions o sorolls intensos”, detalla. Un dels estudiants, l’Arnau Amat, de fet, explica que gràcies al llibret d’anticipació, “a partir d’ara, veuré els castells d’una manera diferent”.
La iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia dels Minyons per avançar cap a uns castells més inclusius, una línia de treball que ja es va començar a explorar amb l’espai sensorial habilitat durant la Diada de la Colla de 2025. El llibret d’anticipació estarà disponible durant la Festa Major i en futures actuacions pròpies perquè qualsevol família o persona que ho necessiti en pugui fer ús.