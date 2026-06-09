Primor, el proper gran comerç del Parc Vallès

Les obres d’un nou edifici comercial de dues plantes i 3.000 metres quadrats ja han començat al Parc Vallès, en un projecte que reforça el lideratge del complex i que s’acompanya de l’arribada de noves marques internacionals. Paral·lelament, també s’ha començat a construir un edifici de 800 metres quadrats a l’antic espai de Fifty Factory, on aquesta tardor arribarà la cadena líder en bellesa Primor.
Amb més de 200 botigues a Espanya i una implantació molt forta a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’arribada de Primor a la ciutat suposa un actiu clau per cobrir la demanda de la comarca. Fundada el 1953 a Màlaga com una petita perfumeria familiar, Primor és actualment una empresa gestionada per la seva tercera generació que ha evolucionat fins a convertir-se en la cadena líder en el segment preu dins del sector “beauty” a Espanya. Amb una filosofia clara de “fer la bellesa accessible”, la marca s’ha consolidat com un “retailer” multimarca de referència.
Les obres del futur edifici de 3.000 metres quadrats, on s’ubicarà previsiblement Primark, tenen un termini d’execució d’entre vuit i nou mesos i formen part de la mateixa transformació del parc comercial. Aquest espai, que se situarà al costat del nou establiment de Primor, disposarà de dues plantes i inclourà 47 noves places d’aparcament subterrani.
El projecte connectarà i integrarà de manera definitiva aquesta zona renovada del parc amb la resta dels espais a mitjans del 2027. En aquest sentit, l’actuació donarà continuïtat al passeig des de la plaça central, allargant el recorregut de compres. També s’instal·larà una zona enjardinada, dissenyada com un espai de descans i ombra.
D’altra banda, la botiga HalfPrice continua consolidant-se com un dels principals pols d’atracció del Parc Vallès, després de convertir-se en la segona botiga en volum de vendes a Espanya amb només unes setmanes d’activitat i més de 2.700 metres quadrats de superfície.