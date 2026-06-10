Dues detencions i prop de vuitanta identificats en una batuda policial a quatre locals nocturns de Terrassa

Un operatiu conjunt de la Policia Municipal, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a quatre establiments d'oci nocturn de Terrassa s'ha tancat amb dues persones detingudes per situació administrativa irregular, dues citades a estrangeria i un total de 78 persones identificades. L'actuació, que va tenir lloc el passat 4 de juny entre les deu de la nit i les dues de la matinada, responia a les queixes i molèsties veïnals que havien generat aquests locals anteriorment.
L'operatiu es va dissenyar de manera coordinada per inspeccionar i vetllar pel compliment de les normatives de seguretat, salut pública, estrangeria i la legalitat de les activitats econòmiques. Durant els escorcolls i controls, els agents van detectar un reguitzell d'infraccions administratives i penals de diversa consideració.
Pel que fa a les actuacions concretes, el Cos Nacional de Policia es va encarregar de les detencions i les citacions en matèria d'estrangeria. Per la seva banda, la Guàrdia Civil va interposar una denúncia per possessió d'arma blanca, una altra per tinença de drogues i va sancionar el propietari d'un dels establiments per tenir un treballador sense contracte ni regularitzar.
En l'àmbit del consum i la salut pública, les inspeccions van acabar amb el precinte i la intervenció de 377 refrescos que presentaven irregularitats en el seu etiquetatge. També es va comissar tabac i materials de shisha, i es va denunciar el local corresponent tant per permetre el consum d'aquesta substància a l'interior com per vendre-la sense la llicència obligatòria. Finalment, els agents van constatar anomalies en els sistemes de videovigilància, que incomplien la llei de protecció de dades personals.
El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha posat en valor aquesta col·laboració entre cossos policials, assegurant que permet fer un abordatge integral i transversal de l’incivisme a la nit, alhora que es prevenen situacions de risc amb una resposta contundent. Cardona ha emmarcat aquesta intervenció dins de la campanya municipal 'Cuidem de nit', reafirmant el compromís de l'Ajuntament amb la convivència i advertint que no es farà cap pas enrere davant les irregularitats que alterin la tranquil·litat dels veïns.