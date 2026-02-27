Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 28 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 28 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Juan Garrido Tortosa, 67 anys
Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Teresa Barrón Tortosa, 78 anys
Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa
Horacio Tamburini Podlesker, 77 anys
Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Loli Ríos Medina, 58 anys
Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa
José Luis Morente Cordón, 90 anys
Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Quiteria Peña Velasco, 96 anys
Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 15.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Ángel Lobel Hernández, 86 anys
Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Victoria Úbeda Calatrava, 97 anys
Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 16.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Mundeta Perramón Plubins, 91 anys
Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa