Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 28 de febrer del 2026

Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 18:59

Aquestes són les cerimònies del dissabte 28 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Garrido Tortosa, 67 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Teresa Barrón Tortosa, 78 anys

Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Horacio Tamburini Podlesker, 77 anys

Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Loli Ríos Medina, 58 anys

Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

José Luis Morente Cordón, 90 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Quiteria Peña Velasco, 96 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 15.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Ángel Lobel Hernández, 86 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Victoria Úbeda Calatrava, 97 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 16.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Mundeta Perramón Plubins, 91 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 28 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

