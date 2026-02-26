Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 27 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del divendres 27 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Luis Chuecos Jiménez, 87 anys

Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 27 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Catalina Flores Miñarro, 86 anys

Data de la defunció: 25 de febrer del 2026
Cerimònia: 27 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Fidel Pérez Pérez, 86 anys

Data de la defunció: 26 de febrer del 2026
Cerimònia: 27 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades