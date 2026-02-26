Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 27 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 27 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLuis Chuecos Jiménez, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 27 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nCatalina Flores Miñarro, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 27 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nFidel Pérez Pérez, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 27 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n