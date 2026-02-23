Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 24 de febrer del 2026

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 19:02
Actualitzat el 23 de febrer de 2026 a les 19:58

Aquestes són les cerimònies del dimarts 24 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manolo Aguilera Ortega, 64 anys

Data de la defunció: 22 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Jordi Vitó Martínez, 48 anys

Data de la defunció: 21 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Mar Humet Climent, 80 anys

Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

David Abadia Maza, 79 anys

Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Joan Ubach Taló, 93 anys

Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla

Notícies recomenades