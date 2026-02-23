Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 24 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 24 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manolo Aguilera Ortega, 64 anys
Data de la defunció: 22 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa
Jordi Vitó Martínez, 48 anys
Data de la defunció: 21 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa
Mar Humet Climent, 80 anys
Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
David Abadia Maza, 79 anys
Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Joan Ubach Taló, 93 anys
Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 24 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla