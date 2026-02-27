L’Ajuntament proposa concedir la Medalla de la Ciutat a Mercè Paloma i Maria Vidal

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa ha presentat aquest divendres la iniciativa per iniciar l’expedient d’atorgament de la Medalla de la Ciutat a les terrassenques Mercè Paloma i Sánchez i Maria Vidal i Sanahuja, en reconeixement a l’excepcionalitat de les seves trajectòries professionals i cíviques. La proposta s’ha elevat al Ple Municipal després de la corresponent consulta a la Junta de Portaveus i, si prospera, la concessió s’aprovaria en la sessió del mes de març.
Amb aquestes distincions, el consistori vol posar en valor dues trajectòries profundament arrelades a la ciutat, que han projectat Terrassa en àmbits com la cultura i la creativitat, així com en la justícia, el servei públic i el compromís cívic. Ambdues figures destaquen per una carrera marcada per l’excel·lència professional, l’impacte social i el paper de referents femenins en sectors tradicionalment masculinitzats.
Referent del disseny de vestuari a l’escena cultural
La proposta de concessió de la Medalla de la Ciutat a Mercè Paloma es fonamenta en la seva destacada trajectòria dins el món del teatre, l’òpera i el cinema, on s’ha consolidat com una de les principals professionals del disseny de vestuari a Catalunya i a l’Estat. Figura clau de la indústria audiovisual catalana, ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals sis Premis Gaudí i diverses nominacions als Premis Goya.
El seu perfil aporta un valor afegit per a la ciutat per la seva projecció internacional, la contribució a la cultura i a un sector estratègic com l’audiovisual, així com per la vinculació simbòlica amb la tradició tèxtil de Terrassa a través del vestuari. A més, el reconeixement s’inscriu en el relat de Terrassa com a Ciutat Creativa del Cinema de la UNESCO, reforçant el compromís municipal amb la cultura i amb els oficis sovint invisibilitzats del sector.
Pionera de l’advocacia i referent del servei públic
Pel que fa a Maria Vidal i Sanahuja, la proposta destaca la seva trajectòria com a figura pionera de l’advocacia catalana i espanyola i com una de les principals referències del món jurídic a Terrassa. Exerceix com a advocada des de l’any 1974, en un context en què la presència de dones en aquesta professió era encara molt minoritària.
Al llarg de la seva carrera ha ocupat càrrecs de gran rellevància, com el de vicedegana i degana del Col·legi d’Advocats de Terrassa, convertint-se en la tercera dona de Catalunya en assumir aquest càrrec. També ha estat presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i consellera del Consejo General de la Abogacía Española.
Durant el seu deganat va impulsar una modernització profunda del col·legi professional i va reforçar-ne el paper com a eina de servei als professionals i a la societat. El seu compromís amb la igualtat de gènere, la conciliació i la justícia social ha estat constant, tant en l’exercici professional com en la seva participació en iniciatives socials, com la seva actual vinculació com a vicepresidenta del Patronat de LaFACT.
Amb aquestes propostes, l’Ajuntament de Terrassa vol reconèixer dues trajectòries exemplars que simbolitz