Aprovat el projecte executiu per la recuperació de l'aparcament soterrani del Portal de Sant Roc

El Ple municipal de Terrassa ha aprovat l’encàrrec de gestió, l’adscripció i la constitució d’un dret real d’aprofitament de l’aparcament del Portal de Sant Roc a favor de la societat municipal Egarvia, així com l’aprovació inicial del projecte executiu per garantir el correcte funcionament de l’equipament. La decisió permet iniciar el procés de rehabilitació d’un aparcament tancat des del 2019 per deficiències estructurals i que, després d’anys de debat, es preveu que es recuperi durant aquest 2026.
La proposta ha generat un ampli debat polític, especialment sobre el model de mobilitat i l’ús de l’espai al centre de la ciutat.
El regidor del PSC, Marc Armengol, ha recordat que el seu grup “sempre ha posat sobre la taula buscar usos alternatius a l’aparcament del Portal de Sant Roc, però la resposta sempre ha estat negativa”. Armengol ha assegurat que la recuperació del pàrquing contradiu les polítiques de mobilitat sostenible defensades per les màximes institucions de trànsit: “Al centre de la ciutat s’hi ha d’anar en transport públic”.
Segons el regidor socialista, el principal problema del centre no és la manca d’aparcament i ha advertit que “quan s’obri l’aparcament del Portal, es buidarà el del Progrés”.
Des d’Esquerra Republicana s’han mostrat clarament contraris al projecte. El grup coincideix en què el Portal de Sant Roc s’hauria de recuperar com a espai per a la ciutadania, amb activitats culturals i comunitàries, i com a element de dinamització del comerç local, però no creun que la reobertura de l'aparcament sigui la via correcta.
Els republicans han defensat que cal reduir els problemes d'aparcament derivats de l’ús del vehicle privat a tota la ciutat, però no només al centre, i han criticat que el projecte reprodueix “un aparcament pensat a mitjan segle passat”. Segons ERC, diversos informes i empreses del sector alerten que apostar per aquest equipament “seria un error històric”, i han lamentat que no s’hagi presentat un estudi d’impacte mediambiental.
El grup també ha qüestionat la prioritat econòmica de la inversió, estimada en uns 13 milions d’euros. “No creiem que sigui prioritari enterrar 13 milions d’euros en un aparcament”, han afirmat, tot apuntant alternatives com plantar milers d’arbres, asfaltar carrers, millorar voreres o reforçar el transport públic.
Un dels moments més tensos de la primera part del Ple s’ha produït durant la intervenció del regidor republicà Pep Forn. L’alcalde, Jordi Ballart, li ha respost recordant que “els primers que van parlar de reobrir l’aparcament del Portal de Sant Roc va ser ERC”, i ha afegit irònicament que el govern municipal està complint el programa electoral dels republicans: “Hauríeu d’estar contents”.
El Partit Popular, en veu de la regidora Marta Giménez, s’ha posicionat a favor de la rehabilitació, igual que Junts i Vox. Tot i això, els populars han expressat dubtes sobre el model de gestió i han qüestionat que sigui una empresa pública qui assumeixi l’explotació de l’equipament.
Amb aquesta aprovació inicial, el govern municipal fa un pas clau per recuperar un equipament que ha estat durant anys un dels principals punts de debat sobre el futur del centre de Terrassa i el model de mobilitat de la ciutat.