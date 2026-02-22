Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 23 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de febrer de 2026 a les 18:52

Aquestes són les cerimònies del dilluns 23 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Isidro Talam López, 71 anys

Data de la defunció: 21 de febrer del 2026
Cerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Pedro Oliver Sarrión, 87 anys

Data de la defunció: 22 de febrer del 2026
Cerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Juan Lara Lucena, 83 anys

Data de la defunció: 21 de febrer del 2026
Cerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Dolores García Fernández, 95 anys

Data de la defunció: 22 de febrer del 2026
Cerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades