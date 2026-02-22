Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 23 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 23 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nIsidro Talam López, 71 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nPedro Oliver Sarrión, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nJuan Lara Lucena, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nDolores García Fernández, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 23 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n