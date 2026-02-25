Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 26 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 25 de febrer de 2026 a les 18:52
Actualitzat el 25 de febrer de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimecres 25 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rosa Llorach Colomer, 90 anys

Data de la defunció: 23 de febrer del 2026
Cerimònia: 26 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Isabel Pérez Salvador, 85 anys

Data de la defunció: 25 de febrer del 2026
Cerimònia: 26 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Lourdes Llauradó Díaz, 73 anys

Data de la defunció: 25 de febrer del 2026
Cerimònia: 26 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

