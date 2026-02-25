Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 26 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 25 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRosa Llorach Colomer, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 26 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nIsabel Pérez Salvador, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 26 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nLourdes Llauradó Díaz, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 26 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n