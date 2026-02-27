Un sopar al ritme del jazz

La 45a edició del Festival Jazz Terrassa arrencarà oficialment el divendres 6 de març, però l’ambient començarà a coure’s la nit abans, amb una proposta que ja s’ha convertit en tradició: un sopar-concert íntim al restaurant El Cel de les Oques. La vetllada, pensada com una prèvia per “escalfar motors”, combinarà gastronomia, vins i música en directe amb un format molt exclusiu: només vint places, que es van exhaurir el mateix dia que es van posar a la venda.
Els protagonistes de la nit seran Òscar Font (clarinet, trombó i veu) i el seu fill Max Font (guitarra), que formen el duet Font & Font. El seu directe gira al voltant d’un jazz clàssic que connecta directament amb l’univers cinematogràfic de Woody Allen, però també amb versions i lletres en català. “Quan cantes en català, la gent ho entén perfectament, connectes molt amb la gent i hi ha ‘feedback’”, explica Òscar Font, que defensa un concert distès i interactiu. Amb trajectòria professional com a músic des de 1992, ha actuat fins a 127 vegades a Terrassa.
L’experiència es viurà “a peu de taula”, amb els músics tocant al costat dels comensals mentre se serveix un menú degustació únic de cinc plats. A la cuina hi haurà el xef Keco Martínez-Anglès, que és al capdavant del projecte des del 2005 —any que el restaurant va obrir les portes — juntament amb Imma Puigmitjà, sommelier i cap de servei. El Cel de les Oques, situat al carrer de la Palla, fa dues dècades que apareix reconegut a les principals guies gastronòmiques.
Un menú inspirat en la música
Per a la vetllada del pròxim dijous, tenen una idea clara: adaptar la proposta gastronòmica a la música. En aquest sentit, el grup Font & Font oferirà un estil novaiorquès combinat amb un toc català.
Pel que fa als vins, Carles Datsira, de Ramon Raventós Viticultors, serà qui conduirà aquesta part, amb una exquisida selecció que inclou el Raventós-Basagoiti Principal eco 2023 i dos Raventós-Chevalier: l’Alier eco 2024 i La Fita 2023.
La sala del restaurant on se celebrarà la vetllada només serà accessible per als 20 comensals que ja van reservar la seva plaça. Tot i això, qui vulgui gaudir de la música de Font & Font pot reservar taula al menjador superior i escoltar l’actuació mentre sopa al mateix restaurant. Sovint, expliquen, molts clients acaben apropant-se a la sala a l’hora del cafè per gaudir del tram final del sopar-concert.
La coordinadora del Festival Jazz Terrassa, Susanna Carmona, destaca que aquest tipus d’iniciatives “fan créixer el festival” més enllà dels concerts convencionals a sales i escenaris. “Ens agraden aquestes activitats que transcendeixen els concerts en directe. Des de l’organització, volem implicar el sector empresarial i unir esforços”, manifesta Carmona.
En definitiva, serà una nit petita en aforament, però gran en simbolisme: gastronomia única, jazz de pel·lícula i la complicitat d’un públic fidel per encetar, abans d’hora, el compte enrere de la 45a edició del Festival Jazz Terrassa.