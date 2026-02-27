L’Institut del Teatre rehabilita l’edifici de la Sala Maria Plans

L’Institut del Teatre ha començat els treballs per a consolidar l’estructura de l’antic edifici de Bombers, segons han confirmat al Diari. Aquest immoble, situat a la cantonada del carrer de Gaudí amb el passatge de Tete Montoliu i que complementa la seu principal de l’entitat a la plaça de Didó (on avui dia només s’imparteixen estudis tècnics), presenta ara mateix unes patologies greus que en posen en perill la integritat. Per aquest motiu, la primera intervenció és vital per a resoldre’n els danys i garantir-ne l’ús futur amb seguretat. Tot i que en acabar la fase només s’habilitarà la planta baixa com a magatzem de la institució, la veritable importància del projecte recau en el fet que posa les bases per a la recuperació de la Sala Maria Plans, un espai que fa temps que està en desús.
Així doncs, l’actual reforç estructural farà possible encarar una segona fase d’obres. Aquesta futura intervenció —que ja té el projecte executiu redactat i resta a l’espera d’assignació pressupostària— permetrà habilitar l’escala principal de l’edifici. Aquest element arquitectònic és un requisit ineludible per a disposar d’un accés autònom i d’una via d’evacuació pròpia, condicions indispensables perquè la Maria Plans pugui rebre públic i operar com a sala d'espectacles independent.
Dades d’execució i pressupost
Les obres actuals, que van començar el 16 de febrer de 2026, tenen un termini d’execució previst de sis mesos. La Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar l’expedient de contractació d’aquesta reparació el desembre de 2024. Després d’un procediment obert simplificat, els treballs s’han adjudicat a l’empresa Obres i Promocions Escorsell, SL, per un import de 223.729 euros (IVA inclòs). Paral·lelament, la direcció d’obra i la d’execució van a càrrec d’Estudi m103, SLP, amb un cost de 15.669,50 euros, mentre que la coordinació de seguretat i salut s’ha encarregat a Safekit per 7.731,90 euros.
El nom amb què es coneix aquest immoble annex respon directament a la història de l’emplaçament, ja que va ser el parc de bombers fins als anys vuitanta. Prèviament, l’espai on ara hi ha la Sala Maria Plans havia estat un magatzem.
Un nou espai de creació
El trasllat previst de l’Institut del Teatre al nou sector de l’AEG, una obra de moment pendent de pressupost, deixarà lliures els espais que ocupa l’entitat, inclosa la Sala Maria Plans. No obstant això, la ubicació estratègica de l’edifici, situat en un eix cultural cèntric on ja conviuen la Sala Muncunill, el Teatre Alegria, la Nova Jazz Cava i el Teatre Principal, fa que l’immoble mantingui un interès de primer ordre per a la ciutat. Atès que a Terrassa falten espais de creació per a les arts visuals i vives, el projecte de rehabilitació esdevindria una oportunitat estratègica per a cobrir aquesta mancança.
Centre de referència
L’Institut del Teatre té la seu a Terrassa des del 1974. A l’equipament, actualment anomenat Centre del Vallès, hi imparteix els seus estudis l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’IT (ESTAE) i s’hi ofereixen també tres formacions professionals: Maquinària Escènica, Luminotècnia i So. Les instal·lacions es reparteixen entre l’edifici Vapor Amat, l’edifici Bombers i el Teatre Alegria. El seu futur passa per marxar-ne i ocupar la nau 9 de l’antiga fàbrica AEG.
El futur a l'AEG, encara sense partida
Pel que fa a la nova seu de l’Institut del Teatre al sector de l’AEG, l’Ajuntament assegura que l’acord amb la Diputació de Barcelona és ferm i que el trasllat a una nau catalogada en una pastilla del carrer de les Cosidores és un projecte que s’ha de dur a terme ineludiblement. Tot i això, el tinent d’alcalde de Projecció de Ciutat, Joan Salvador, va admetre en l’última comissió de la seva àrea certa preocupació per la lentitud: han passat tres anys des de la presentació, no hi ha cap calendari establert de manera oficial i, ara per ara, els pressupostos de la Diputació no preveuen cap partida econòmica per a desencallar-lo. L’actual seu té uns 3.500 metres quadrats d’estructura complexa, que a l’AEG s’ampliaran fins als 7.200.