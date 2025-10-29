Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 30 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 30 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nDolores Ronda Arenas, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 d'octubre\r\nCerimònia: 30 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFernanda Álvarez Ariza, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 d'octubre\r\nCerimònia: 30 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRicardo Alfaro Jiménez, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 30 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLuis Ibáñez Canal, 57 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 30 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n