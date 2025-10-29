Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 30 d'octubre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 29 d’octubre de 2025 a les 19:00

Aquestes són les cerimònies del dijous 30 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dolores Ronda Arenas, 89 anys

Data de la defunció: 28 d'octubre
Cerimònia: 30 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Fernanda Álvarez Ariza, 87 anys

Data de la defunció: 28 d'octubre
Cerimònia: 30 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ricardo Alfaro Jiménez, 89 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 30 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Luis Ibáñez Canal, 57 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 30 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

