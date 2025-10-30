Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 31 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 31 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJordi Puig Sucarrats, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 31 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé García Sánchez, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 31 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoan Guals Lluch, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 31 d'octubre, a les 12.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Guerrero Cruz, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 31 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n