Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 31 d'octubre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 19:06

Aquestes són les cerimònies del divendres 31 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Jordi Puig Sucarrats, 83 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 31 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José García Sánchez, 78 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 31 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Guals Lluch, 72 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 31 d'octubre, a les 12.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Guerrero Cruz, 92 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 31 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

